Apple'ın Üretim Kesintisi iPhone 7'leri Etkileyecek!

Yeni iddialara göre Apple, en son iPhone'lar dahil, tüm iPhone modellerinin üretiminde önemli bir kesintiye gidiyor!

Apple'ın Üretim Kesintisi iPhone 7'yi Etkileyecek!

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Apple'ın Üretim Kesintisi iPhone 7'leri Etkileyecek!

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