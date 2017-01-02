Apple'ın Üretim Kesintisi iPhone 7'leri Etkileyecek!
Yeni iddialara göre Apple, en son iPhone'lar dahil, tüm iPhone modellerinin üretiminde önemli bir kesintiye gidiyor!
Japonya kaynaklı bir rapora göre Apple, 2017'nin ilk üç ayında iPhone üretimini yüzde 10 oranında azaltacak.
Cuma günü Japonca iş gazetesi Nikkei Asian Review'da yayınlanan bir rapora göre Apple'ın yapacağı kesintiler, en son iPhone modelleri olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı içeriyor. Apple'ın parça sağlayıcılarından gelen rakamların analizine dayanan rapor, Apple'ın amiral gemisi ürününün üretimini ikinci kez üst üste düşürdüğünü hatırlatıyor.
Nikkei, birçok modelin üretim sayısının düşürülmesinin nedenini azalan talebe bağlarken, kamera sensörlerinde yaşanan stok sorununun, Apple'ın üretebileceği iPhone 7 Plus modeli sayısını etkilediğini söyledi. Apple, yeni raporla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
Zeynel A. Öztürk
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