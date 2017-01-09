Apple'ın Vazgeçtiği iPhone İşletim Sistemi: AcornOS
Apple'ın ilk iPhone'u için, AcornOS adını verdiği bir işletim sistemini denediğini ama vazgeçtiğini biliyor muydunuz? İşte AcornOS...
İlk Apple iPod'u çekici yapan özelliklerinden bir tanesi, sade dış tasarımı ve arayüzünün kullanımının çok kolay olmasıydı. Arayüz içerisinde, fiziksel çarkı döndürerek hızla dolaşabiliyordunuz.
Bu basitlik iPod için son derece uygun olsa da, iPhone gibi biraz daha karmaşık bir cihaz için muhtemelen çok uygun değildi. Apple'ın böyle bir fikri iPhone'un ilk prototiplerinde düşündüğü, yeni yayınlanan bir video ile ortaya çıktı.
Sızıntılarıyla tanınan blog yazarı Sonny Dickson, yayınladığı bir video ve fotoğraflarda Apple'ın ilk iPhone için hayal ettiği arayüzü gösterdi. Dickson, Apple'ın bu düşünceleri hayata geçirmeyerek "doğru kararı verdiğini" söylüyor.
Apple'ın ilk iPhone prototiplerinden birini eline geçiren Dickson, bu cihazda iOS'tan oldukça farklı bir işletim sistemiyle karşılaştı. İşletim sisteminde arayüz içinde dolaşmak için ekranın alt kısmında bulunan sanal kaydırma çarkını kullanıyorsunuz. Böyle bir yaklaşımın ne kadar saçma olabileceği özellikle numara çevirici gibi işlevlerde açıkça görünüyor.
Apple içerisinde AcornOS olarak adlandırılan arayüz, neyse ki kendisini iPhone OS ve OS X masaüstü işletim sistemine bırakmış bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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