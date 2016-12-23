Apple'ın Yayınladığı En Kötü 7 iOS Güncellemesi!

Apple'ın iOS güncellemeleri her zaman kusursuz olmuyor. İşte en çok can sıkan, akıllardan çıkmayan 7 iOS güncelleme felaketi...

Apple'ın Yayınladığı En Kötü 7 iOS Güncellemesi!

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Apple'ın Yayınladığı En Kötü 7 iOS Güncellemesi!
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