Araştırma: Kimse Selfie'lerinize Bakmak İstemiyor!

Selfie çekmeyi ve paylaşmayı seviyoruz, ama araştırmaya göre başkalarının selfie'lerini görmeyi pek sevmiyoruz!

Araştırma: Kimse Selfie'lerinize bakmak istemiyor

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