Araştırma: Kimse Selfie'lerinize Bakmak İstemiyor!
Selfie çekmeyi ve paylaşmayı seviyoruz, ama araştırmaya göre başkalarının selfie'lerini görmeyi pek sevmiyoruz!
Münih'te çalışan iki araştırmacı, selfie çekmeyi sevmemize rağmen, başkalarının selfie'lerine bakmak istemediğimizi ortaya koydu.
Münih'teki Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nden Sarah Diefenback ve Lara Christoforakos, Ocak ayında Psikolojinin Sınırları alanında yayınladıkları araştırmanın ismi "Öz-Çekim Çelişkisi: Kimse Bakmayı Sevmiyor ancak Herkes Kendini Çekmek İstiyor."
Araştırma dahilinde 238 kişi ankete katıldı, katılanların %77'si her ay en az bir kere selfie çektiklerini, %49'u ise her hafta arkadaşlarından en az bir selfie aldıklarını söyledi. Katılanların %2'si ise sosyal medyada daha az selfie görmek istediklerini belirtti.
Ankete katılanların çoğu ise selfie'lerin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kabul etti. Onlara göre selfie'ler kişinin benlik kaygısını kötü etkiliyor, ayrıca kişinin imajı üzerinde yüzeysel ve sıradan bir izlenim bırakabiliyor.
Araştırmanın vardığı ilginç sonuçlardan biri de şu: katılanların %90'ı başkalarının selfie'lerinin kendi reklamlarını yapmak için çekildiğini düşünüyor, ancak sadece %46'lık bir kesim bunun kendileri için geçerli olduğuna inanıyor.
Bu sayılara bakılırısa insanların çoğu başkalarının selfie'lerine bakmaktansa, kendi selfie'lerine bakmayı tercih ediyorlar.
Ali Ruhi Öztürk
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