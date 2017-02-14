Artık Google Maps'te Kendi Listelerinizi Yapabilirsiniz

Google Maps, eksikliğini hissettiğiniz bir işlevi daha herkese sunmaya başladı!

Google Maps'te Kendi Listelerinizi Yapabilirsiniz

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