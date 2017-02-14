Artık Google Maps'te Kendi Listelerinizi Yapabilirsiniz
Google Maps, eksikliğini hissettiğiniz bir işlevi daha herkese sunmaya başladı!
Google Maps'i mekan keşfetmek için kullanıyorsanız, muhtemelen eksikliğini hissettiğiniz bir işlev, artık hizmetinizde.
Firmanın blog gönderisinde yaptığı açıklamaya göre Google Maps'te kendi listelerinizi hazırlamanız artık mümkün. Hazırladığınız bu listeleri Google Maps içerisinden paylaşabilir ve ilgilendiğiniz listeleri takip edebilirsiniz. Bu sayede örneğin en iyi pizza restoranlarını takip etmeniz mümkün olacak. Bu işlev şimdiye kadar Google'ın "Yerel Rehberleri"ne açıktı ancak şimdi tüm kullanıcılara sunuluyor.
Yeni bir liste oluşturmak için bir konumu Google Maps'te açın ve yerin adına dokunup, kaydet simgesine dokunun. Burada "Gitmek istiyorum" ve "Favoriler" gibi önceden belirlenmiş listeler göreceksiniz. Bu listeleri kullanabilir veya dilerseniz yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Listeleriniz masaüstünde ve mobil uygulamalarda görüntülenebilecek, hatta ilgili bölgeyi indirmeniz halinde listeyi çevrimdışı olarak açabileceksiniz.
Google'ın yeni işlevlerle sürekli olarak geliştirdiği Maps, yolumuzu bulmakta kullanacağımız tek uygulama olmaya doğru ilerliyor.
Zeynel A. Öztürk
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