Artık yüksek kaliteli bir 4K webcam var!
Web kameralarının çözünürlüğü size yetersiz geliyorsa, artık iyi bir 4K web kamerası seçeneğiniz var!
En sonunda Logitech, kolay 1080p60 ve 4K30 çekimlerini PC'lere getiren yeni bir webcam duyurdu.
Tüketici odaklı 4K Pro ve işletme odaklı Brio (tüketici odaklı ürün "Pro" adına sahipken işletmelere yönelik ürünün daha dost canlısı bir isim olan "Brio"ya sahip olması garip olsa da) oldukça benzer cihazlar. Her iki webcam de 4K video, çift mikrofon ve kızıl ötesi algılayıcıları 199 dolar fiyatı ile satışa sunuluyorlar. Bu iki modelin arasındaki tek fark ise yanlarında sunulan kablo: kamera ucu USB Type-C ve diğer uç farklı seçeneklere sahip durumda.
Webcam teknolojisi uzun yıllardır oldukça durgundu. Özellikle tabletlerde yer alan bazı entegre kameralar üst seviye çözünürlük sunmaktaydı ancak genel olarak bunlar saniyede 30 kare ile 1920x1080 çözünürlüğünde kalmaktaydılar. Öyle ki, beş yıl önce üretilen kameralar bile üst kalite ürünler arasında yer almaktaydı. Bu durum da her telefonda yer alan ön ve arka kameralar sayesinde küçük kameraların yeteneklerinin artmasına rağmen değişmedi.
Tartışmalı olarak tekil webcamlerin artık ciddi bir büyüme yaşamış olan video-oyun yayını sebebiyle daha önemli olduğu söylenebilir. Pek çok yayıncı ekranda yer almayı seviyor ve çoğu oyunun dizüstü bilgisayarlarda oynanmaması sebebiyle, yeni dizüstü bilgisayarların sahip oldukları kameraların pek önemi olmuyor. Bu yüzden de tekil webcamlere ihtiyaç duyuluyor.
Brio/4K Pro en azından daha iyi bir seçenek arayan kullanıcılar için bir çözüm sunabilir. Ayrıca kızılötesi algılayıcı sayesinde bu kameralar Windows Hello yüz tanıma doğrulamasını kullanabilecekler ve arka plan silme/değiştirme (Sanal yeşil perde) için de kullanılabilmekteler. Ayrıca kameranın bir HDR modu da bulunmakta ve bu, video konferanslarının kalitelerini arttırabilir. Ayrıca kameranın bir de fiziksel kapağı bulunmakta.
Brio şu anda sunulmuş durumdayken, 4K Pro için ön sipariş kabul ediliyor.
Levent Öztürk
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