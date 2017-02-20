Astronotlar Kısacık Boş Vakitlerinde Böyle Şakalaştılar
Astronotlar, aylarca kapalı bir kutuda bulundukları yörüngede birbirlerine bakın nasıl bir şaka yaptılar!
Yer çekimi olmayan teneke bir kutuda, sadece ekip arkadaşlarınızla aylarca kapalı kalsanız, büyük ihtimalle siz de umursamaz bir hale bürünüp ekibe şakalar yapmaya başlardınız. İşte şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (International Space Station, ISS) tam da bu durum yaşanıyor.
NASA astronotu Peggy Whitson, takım arkadaşları Shane Kimbrough ve Thomas Pesquet'in yardımıyla bir kargo çantasının içine girdi ve bunu fotoğrafını Twitter'da paylaştı.
Tweet'e göre, iki arkadaşı Whitson'u ISS'in Rus sekmesine taşıdı. Burada çantadan aniden fırlayan Whitson, hazırlıksız yakaladığı meslektaşlarının şaşkın yüz ifadesinin paha biçilmez olduğunu söyledi.
Kulağa oldukça eğlenceli geliyor, ancak astronotlar şakalaşacak boş zamanı her zaman bulamıyorlar. Sürekli devam eden düzinelerce bilimsel deney, kontrol edilmesi gereken onlarca cihaz, arıza olduğunda yapılması gereken uzay yürüyüşleri, kemik erimesini azaltmak için yapılması gereken egzersizler arasında boş vakit bulmak zor olabiliyor. Ama boş vakti yakaladıkları zaman yer çekimsiz ortamda eğlenmek ve şakalaşmak onlar için vazgeçilmez bir etkinlik.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın