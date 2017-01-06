Asus ZenBook 3 Deluxe ve Fazlası Tanıtıldı

Asus, CES 2017'de Asus ZenBook 3 Deluxe ve daha pek çok yeni bilgisayarını tanıttı.

Asus ZenBook 3 Deluxe ve fazlası tanıtıldı

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