Asus'un Robotu Zenbo, Evlere Geliyor!

Asus'un 2016 başında tanıttığı ilginç robotu Zenbo, etkileyici yetenekleriyle birlikte, 2017 başında evlerimize giriyor!

Asus'un robotu Zenbo, evlere geliyor!

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