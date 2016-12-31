Asus'un Yeni Chromebook'u İddialı Geliyor
Asus'un yeni Chromebook modeli, premium özellikleri uygun bir fiyat karşılığında sunmak için geliyor. İşte Chromebook C302CA ve sundukları!
Asus, yeni Chromebook modeliyle geliyor. Tam ismiyle Asus Chromebook C302CA olan cihaz, Neweg'de listelenirken yakalandı. Bunun hemen ardından web sitesinden hızlı şekilde kaldırılan cihaz, önemli özelliklere sahip.
Alüminyum şasi ve Full HD dokunmatik ekranıyla dikkat çeken Chromebook C302CA, 12.5 inç boyutunda ekrana sahip. Ekran özel menteşe sistemiyle 360 derecelik yapıya uygun. Yani cihazı 4 farklı biçimde kullanmak mümkün olacak. Tablet, çadır, sunum ve dizüstü bilgisayar şeklinde kullanılabilecek olan cihaz, çift çekirdekli Intel Core m3-6Y30 işlemci ile 900 Mhztaban frekansında çalışacak. Turbo modda ise 2.2 GHz frekansa kadar vites arttırabilecek. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesinde olan cihaz, 14 mm kalınlığında ve 1.2 kilogram ağırlığında
Chromebook C302CA, metal gövdeye sahip olacak. Cihazda yer alan klavye ise arka aydınlatmalı yapıda. Öte yandan çift USB Type-C port ve microSD kart slotları da dizüstü bilgisayarda bulunuyor. Her ne kadar ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmese de, Newegg'de cihazın fiyatının 499 Dolar olarak göründüğünü söyleyebiliriz. Elbette ülkemizde fiyatı ne olacak önemli olan o.
BlackBerry'nin Yeni Telefonu CES 2017'de Gelebilir
Asus'un yeni Chromebook'unu muhtemelen CES 2017 fuarında göreceğiz. Öte yandan fuarda Samsung'un premium tasarımlı Chromebook'u da yine fuarda karşımıza çıkabilir.
Ercan Uğurlu
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Chrome OS, Türkiye koşullarında kolay kolay kullanılacak bir işletim sistemi değil. Bu fiyatla bu sistem Türkiye 'de alıcı bulmaz.