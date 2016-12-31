Asus'un Yeni Chromebook'u İddialı Geliyor

Asus'un yeni Chromebook modeli, premium özellikleri uygun bir fiyat karşılığında sunmak için geliyor. İşte Chromebook C302CA ve sundukları!

Asus'un Yeni Chromebook'u İddialı Geliyor

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Toplam 1 Yorum

Chrome OS, Türkiye koşullarında kolay kolay kullanılacak bir işletim sistemi değil. Bu fiyatla bu sistem Türkiye 'de alıcı bulmaz.

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