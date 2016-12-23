Atari Efsanesi RollerCoaster Tycoon, iOS ve Android'de!
Bir Atari klasiği daha, birkaç başarısız denemenin ardından, ilk kez gerçek anlamda iOS ve Android'e geldi!
Kabul etmek lazım ki Atari, bundan daha önce de RollerCoaster Tycoon'u mobil cihazlara getirmişti. Ancak firma, uygulama içi satın alımları biraz abartmıştı ve bu yüzden denemelerin tam anlamı ile başarılı olduğu söylenemez.
Ancak bu sefer Atari, köklerine dönerek biraz daha farklı bir yaklaşım gösteriyor. iOS ve Android cihazları için yayınlanan yeni RollerCoaster Tycoon Classic oyunu "serinin tarihindeki en sevilen ve en başarılı RCT oyunlarının ikisinin en iyi özelliklerini" alma sözü veriyor. Tabii ki bahsedilen bu oyunlar orijinal RollerCoaster Tycoon ve hemen arkasından gelen devam oyunu.
Atari, yeni oyunun "özgün bir oynanabilirlik, oyun derinliği ve Chris Sawyer'ın çok satan RollerCoaster Tycoon PC oyunlarının eşsiz grafik tarzını içerdiğini" söylüyor.
Ancak önceki oyunlar kadar fazla olmasa da bu oyunda da bazı uygulama-içi satın alımlar bulunuyor. Üç "genişletme paketi" bulunmakta ancak bunların hiçbiri gerekli değil. Oyun tanımlamasında belirtilene göre Wacky Worlds, Time Twister ve Toolkit genişletme paketleri uygulama içi satın alımın gerektiği tek yer ve oyun içerisinde başka hiçbir yerde uygulama-içi satın alımlar kullanılmamakta. Tabii ki bunun bedeli, 15.99 TL'lik ilk satış bedeli oluyor.
Aslında Kasım ayında Roller Coaster Tycoon Touch olarak duyurulmuş olan yeni mobil oyun, geçtiğimiz ay Hollanda ve Yeni Zelanda'da Apple'ın App Store'unda sınırlı bir şekilde yayınlanmıştı. Şimdiyse çok daha geniş bir şekilde iOS ve Android kullanıcılarına sunulmuş durumda...
Levent Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Oyun paralı 20 tl hemde şu anda play store'da, ücretsiz değil yani.