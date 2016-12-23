Atari Efsanesi RollerCoaster Tycoon, iOS ve Android'de!

Bir Atari klasiği daha, birkaç başarısız denemenin ardından, ilk kez gerçek anlamda iOS ve Android'e geldi!

Atari'nin yeni RollerCoaster'ı iOS ve Android'de!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Oyun paralı 20 tl hemde şu anda play store'da, ücretsiz değil yani.

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