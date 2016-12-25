Audi Q8 Konsept Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Audi'nin yeni Q8 konsepti, sadece birkaç hafta sonra, resmi olarak tanıtılacak. Ama şimdiden, neye benzeyeceği belli oldu bile...
Audi'nin, Kuzey Amerika Uluslararası Auto Show'da yeni bir konsept ile karşımıza çıkması bekleniyor.
Audi, Ocak ayında Detroit'te bir basın konferansı ile Q8 konseptini tanıtacak. Audi, bu aracın "üretime neredeyse hazır bir çalışma" olduğunu" söylüyor. Tasarıma baktığımızda, aracın bir coupe'nin tarzı ile bir SUV aracın alan genişliğini bir araya getirdiği anlaşılıyor.
Aracın ön kısmında, diğer bütün Audi'lerden daha büyük bir ızgara bulunmakta. Bu büyük araç klasik bir SUV olacak büyük ihtimalle bol miktarda beygir gücü sunacak. Aracın ışıkları ince olsa bile, geri kalanında bu inceliğin olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Her ne kadar bu araç bir EV olmasa da, Q8 konseptinin yeni nesil Audi teknolojilerinden büyük bir kısmına sahip olacağı kesin. Mercedes-Benz'in coupe-benzeri SUV'lar ile yakaladığı başarı düşünülürse, Audi'nin de bu yönde ilerlemesi o kadar şaşırtıcı değil...
Levent Öztürk
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