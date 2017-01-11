Avidemux ile kolay video düzenleme!
Videolarınız üzerinde kırpma, efekt ekleme gibi işlemler yapabilen bu ücretsiz aracı kaçırmayın!
Videolarınızı hızla düzenlemenize izin verecek, filtreleme ve dönüştürme ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araç arıyorsanız, Avidemux tam size göre.
Avidemux, AVI, DVD, MPEG, MP4, ASF, MKV biçimindeki videoları açabiliyor ve kaydedebiliyor. Birçok codec'i destekleyen yazılım, belirli görevleri otomatik hale getirmenize de olanak tanıyor.
Avidemux'un öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor:
- Doğrusal olmayan video düzenleme
- Filtre ve efekt uygulama
- Farklı video formatlarına dönüştürebilme
- Ses akışı ekleme veya çıkartma
- Alt yazı işleme
- Proje sistemi
- Güçlü script yetenekleri
- Grafik ve komut satırı arayüzleri
- Video kodlama: MPEG-4 AVC, XviD, MPEG-4 ASP, MPEG-2 Video, MPEG-1 Video, ...
- Ses kodlama: AC-3, AAC, MP3, MP2, Vorbis, PCM...
İndirin: Avidemux
Zeynel A. Öztürk
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