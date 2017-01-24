Avustralya, Pasaport Dönemini Kapatıyor!

2020 yılından sonra bu ülkeye gidecek olanlar, artık yanlarında pasaport taşımayacak; pasaportların yerini teknoloji alacak!

Avustralya, Pasaport Dönemini Kapatıyor!

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