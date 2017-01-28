Avustralyalılar, Eski Telefonlarını Yemeğe Dönüştürüyor

Telefon çöpleri Dünya için büyük bir problem olmaya devam ederken Avustralya, bu çöpleri yemeğe dönüştürüyor!

Avustralyalılar, Telefonlarını Yemeğe Dönüştürüyor

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