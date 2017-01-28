Avustralyalılar, Eski Telefonlarını Yemeğe Dönüştürüyor
Telefon çöpleri Dünya için büyük bir problem olmaya devam ederken Avustralya, bu çöpleri yemeğe dönüştürüyor!
Artık kullanmadığımız cep telefonlarımızı nasıl elden çıkarmamız gerektiğini çoğumuz bilmiyor. Avustralya'daki Mobile For A Meal, MobileMuster adlı yeni bir girişim, Şubat sonuna kadar geri dönüştürülen her telefon için ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı sağlayacak.
Telefonlar ve aksesuarları dahil olmak üzere elektronik atıklar, dünya çapında çözülmeyi bekleyen dev bir sorun olmayı sürdürüyor. Bu atıklar Asya'da 2010 ile 2015 seneleri arasında yüzde 63 büyüme gösterdi ve MobileMuster'a göre Avustralya'da 25,5 milyon kullanılmayan telefon birikti. Yani telefonların sayısı, ülke nüfusunu 1 milyon geçti!
Bu sırada yemek israfı da çoğaldı. MobileMuster'ın bağışlarını alacak olan OzHarvest'in kurucusu ve CEO'su Ronni Kahn'a göre Avustralya'da her sene yaklaşık 10 milyar değerinde yemek çöpe gidiyor. Ülkede iki milyona yakın kişinin besin yardımına ihtiyaç duyması ise ilginç bir detay.
MobileMuster, kampanya sonuna kadar 60.000 telefonu geri dönüştürmeyi ve aynı sayıda kişiye yemek ulaştırmayı umuyor. Avustralyalılar, kampanyayı sosyal ağlarda desteklemek için #mobileforameal etiketini kullanmaya davet ediliyor. Avustralya'da yaşayanlar için detaylar MobileMuster'ın web sitesinde bulunabilir.
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