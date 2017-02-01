Ay ile Oksijenimizi de Paylaşıyormuşuz!

Yeni araştırmaya göre Dünya, uydumuz Ay ile Güneç etrafındaki yörüngesinden çok daha fazlasını paylaşıyor!

Ay ile atmosferimizi de paylaşıyormuşuz!

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