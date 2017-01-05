Başarısızlığa Uğrayan 9 Telefon "Yeniliği"

Yeniliklerin telefonlara yerleşmesi o kadar kolay değil. İşte büyük ümitlerle piyasaya çıkan ancak ömrü kısa olan yenilikler...

Başarısızlığa Uğrayan 9 Telefon "Yeniliği"

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Başarısızlığa Uğrayan 9 Telefon "Yeniliği"
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