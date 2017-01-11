Başkan Obama'ya Spotify'dan İş Teklifi...

Başkanlık koltuğunu birkaç gün sonra Trump'a bırakacak olan Obama'ya, Spotify'dan ilginç bir iş teklifi geldi!

Spotify'dan Obama'ya iş teklifi!

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