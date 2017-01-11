Başkan Obama'ya Spotify'dan İş Teklifi...
Başkanlık koltuğunu birkaç gün sonra Trump'a bırakacak olan Obama'ya, Spotify'dan ilginç bir iş teklifi geldi!
Barack Obama, başkanlık görevinde 8 yıl kaldıktan sonra sadece birkaç günlük süreye sahip ve o andan sonra da elinde bol miktarda boş vakti bulunacak. Ancak endişelenmek için sebep yok; iş teklifleri şimdiden gelmeye başlamış durumda.
Müzik yayını hizmeti Spotify, görevini tamamlayan yönetici için özel olarak tasarlanmışa benzeyen bir iş ilanı oluşturmuş durumda. Spotify CEO'su Daniel Ek de Twitter aracılığı ile Obama'nın dikkatini bu iş teklifine çekmeye çalışıyor.
Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO— Daniel Ek (@eldsjal) 9 Ocak 2017
Firma, bir "Oynatma Listeleri Başkanı" aramakta. Bu iş için doğru insan "yeni oynatma listesi fikirlerini tanımlayıp, doğruluklarını ispatlayabilmeli: Örneğin; arkadaşlarınızla basketbol oynamak için bir listeden, üzerinde kendi adınızın yer aldığı bir sağlık kanunu hakkında ulusa konuşma yapmak için mükemmel bir liste gibi."
Ancak bu iş teklifi için gerek duyulan iş deneyimine bakılırsa, ortalama bir kişinin deneyimlerinin yetersiz kalacağı rahatlıkla söylenebilir. Gerekliliklerin arasında "saygın bir ülkeyi yönetmekte en az sekiz yıl deneyim" bulunmakta. Ayrıca "tüm zamanların en iyi konuşmacılarından biri olmanız" da gerekiyor. Bu ikinci cümle, size iş başvurusu için ümit verse de, geri kalan istekler bu umudu bir anda ortadan kaldırıyor: "İyi bir ekip ruhuna, muhteşem bir çalışma etiğine, dostane ve sıcakkanlı bir davranışa ve bir Nobel Barış Ödülü'ne sahip biri."
Beyaz Saray, İsveç tabanlı müzik yayın hizmetine 2015 yılında katılmıştı. Obama'nın oynatma listeleri Bob Dylan, Stevie Wonder, Beyonce ve Frank Ocean gibi pek çok sanatçıyı içermekteydi. Söylenenlere göre Başkan, geçtiğimiz hafta İsveç için ABD elçisi ile konuşurken yaptığı bir şakada Spotify'dan bir iş teklifi beklediğini söylemişti. Ancak Kasım ayındaki seçimden sadece günler sonra da Obama, Uber için çalışacağını söylemişti. Başka bir deyiş ile Başkan'ın yeni iş seçeneklerini açık tutmaya çalıştığı söylenebilir.
Levent Öztürk
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