Beş Tenis Kortundan Büyük Diamond Vision Ekran!
Mitsubishi Electric, Hong Kong'un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü Full HD LED ekranını kuracak.
Dünyanın ilk büyük ölçekli Diamond Vision LED videowall ekranını 1980'de Los Angeles'ta izleyicilerin karşısına çıkaran ve 2010 yılında dünyanın en uzun videowall ekranı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mitsubishi Electric, şimdi de Hong Kong'un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü Full HD LED ekranını kurmak için hazırlanıyor. Hong Kong'un en büyük alışveriş merkezi SOGO Hong Kong'un dış cephesine büyük bir Diamond Vision ekranı kurmak için SOGO Hong Kong Co. Ltd.'den sipariş aldığını açıklayan Mitsubishi Electric, kurulumuna Şubat ortasında başlayacağı ekranı, 1 Ekim Çin Ulusal Günü'nde devreye almayı planlıyor. 19 metreye yaklaşık 72 metrelik ölçüleriyle beş tenis kortundan daha büyük olacak ekran, altı dikey görüntüyü Full HD olarak (G 1.080 piksel x Y 1.920 piksel) gösterebilecek olmasıyla dikkat çekiyor.
Yatayda ve dikeyde geniş açılı izlenebilirlik
Alışveriş merkezinin statik mega-billboard'unun yenilenmesi projesinde, Mitsubishi Electric'in Diamond Vision ekranı hem yüksek kontrast hem de yatayda ve dikeyde sunduğu geniş açılı izlenebilirliği nedeniyle tercih edildi. Şirketin şu anda kullandığı konvansiyonel ekranlardan yüzde 50 daha fazla kontrasta sahip olan bu ekran, yandan ve güneş ışığı altında yakından kolaylıkla izlenebilecek. Standart 45 derecelik ekranlarla kıyaslandığında dikeyde 80 derecelik bir görüş açısıyla izleme imkânı sunacak olan Diamond Vision ekranda, Mitsubishi Electric'in kapatıldığında parlaklığı azaltan ve açıldığında kontrastı arttıran tescilli siyah paketli özel LED çipleri kullanılacak. Ayrıca kısa gölgelikleri sayesinde, güneş ışığı ekrana vurduğunda kontrast bozulması minimum düzeye indirgenecek.
Causeway Bay'e değer katacak LED ekran
Hong Kong'un en hareketli merkezlerinden Causeway Bay'de konumlanan SOGO Hong Kong, 1985 yılından bu yana kentin önemli bir perakende noktası olarak biliniyor. Lifestyle International Holdings Limited'in sahip olduğu SOGO Hong Kong'un Mağaza Müdürü Shinji Sawada, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; "Bu LED ekran, yalnızca bizim alışveriş merkezimizin konumunu güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Causeway Bay'in Hong Kong'un önemli bir alışveriş ve eğlence adresi olarak güç kazanmasını sağlayacak. Mitsubishi Electric adı, benzersiz işçilik ve profesyonelliğin yanı sıra öncü teknolojiyle adeta özdeşleşmiş durumda. Mitsubishi Electric'in Diamond Vision ekranları, dünyanın en iyi ekranlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu ekranın dünyanın en hareketli kesişme noktalarından birine bakacağını düşündüğümüzde, ürün kalitesinin bulunduğumuz lokasyonun önemine mükemmel şekilde yanıt vereceğinden eminiz."
Mitsubishi Electric, bugüne kadar aralarında Tokyo Dome, New York'un Times Meydanı'ndaki 1535 Broadway ve Houston'da bulunan NRG Stadyumu'nun da bulunduğu dünya çapında 950'den fazla lokasyona Diamond Vision ekranları kurdu.
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