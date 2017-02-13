Bethesda'nın Üç Farklı Dünyasında Pinball Oyama Zamanı!
Skyrim, Doom veya Fallout 4 dünyalarında Pinball oynamak ister miydiniz? Cevabınız evet ise oyununuz hazır!
Oyun tarihinin belki de en epik yapıtlarının sahibi Bethesda, beklenmedik bir hareketle listesine Android için bir pinball oyunu ekliyor: Bethesda Pinball.
Bu oyunda, Bethesda'nın en popüler oyunlarının temalarına sahip pinball makinelerinde oynayabileceğiz. Fallout 4, Doom ve The Elder Scrolls V: Skyrim temalı masalara sahip olan oyun, sadece görsel olarak değil, her masanın dünyasına uygun oyun mekanikleriyle karşımıza çıkıyor.
Fallout masasında nükleer sığnakları dolaşabileceğiz, Skyrim masasında ise kendi kılıçlarımızı yapıp ejderha avlayacağız. Doom masası tahmin edeceğiniz gibi Mars'ı işgal eden iblisleri avladığımız sınırsız şiddet dolu bir masa olacak.
Kulağa eğlenceli geliyor. Unutmamanız gereken bir ayrıntı: oyunu isterseniz reklamlı ve ücretsiz oynayabilirsiniz, ama reklam istemiyorsanız her masa için bir miktar ödeyerek istediğiniz kadar oynayabilirsiniz.
Denemek istiyorsanız oyunun Play Store linki burada.
Ali Ruhi Öztürk
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