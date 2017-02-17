Beyninizin Her Zaman Yedek Bir Planı Var
İnsanların karar verme mekanizmasıyla ilgili yeni keşif, daha akıllı robotların yolunu açabilir!
Karar verirken bilinçli olarak düşünmesek de, bilinç altımız neredeyse her zaman bir B planını beynimizin kıvrımlarında saklıyor. Queen's Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insan beyninin motor nöronlarının bir karar alınmadan önce bir çok seçenek için kendini hazırladığını keşfetti.
Araştırmacılar gerçekleştirdikleri deneyde, gönüllü deneklerden bilgisayar ekranında bir imleci iki hedeften birinin üzerine getirmeleri istendi. Bu esnada beyin sinyalleri taranan gönüllülerin, daha imleci kıpırdatmadan önce beyinlerinin belli kısımlarının aktifleştiğini keşfettiler. Bunun üzerine araştırmacılar imlecin senkronizasyonunu her adımda bozarak gönüllü deneklerin bilinç altı karar alma mekanizmalarını çalıştırmaları sağlandı. Ortaya çıkan sonuç ise gönüllülerin beyinlerinin bilinç altında sürekli diğer olasılıkları da ölçtüğü ortaya çıktı.
Bu bulgular sayesinde insan zihni hakkında bildiklerimiz bir adım daha ilerlemiş oldu. Eğer yapay zekayı bu şekilde birden çok olasılığı sürekli olarak göz önünde bulundurması sağlanabilirse, gelecekte robotlar daha insansı şekilde spontane kararlar verebilir hale gelecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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