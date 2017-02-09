Bilim Adamları, Lazerle Uyduya Bağlanmayı Başardı
Bilim adamları, uydu ve radyo bağlantısının kesilmesi halinde kullanacakları bir çözüm buldular!
Bir uydunun radyo-iletişimini yitirmesi tam bir facia anlamına geliyor, özellikle yörüngesinin bozulması söz konusu olduğu için bazı bilim insanları, Dünya'dan ateşlenecek bir lazer ile yedek bir iletişim kanalı kurmayı planlıyor.
Fikir Purdue'nun Xinchen Guo Üniversitesi ve Arizona Eyaleti'nin Thangavelautham Üniversitesi'nin 2017 IEEE Uzay Konferansı için hazırladığı bir dosyadan geliyor.
NASA, bu lazer tekniğinin geçerliliğini Lunar Laser Communication Demonstration'ı kullanarak kurduğu 622 Mbps'lik bağlantı ile kanıtladı.
Guo ve Thangavelautham, uydu ile radyo bağlantısının kopması durumunda neler yapabileceklerini araştırıyor. Arxiv'de yayınladıkları ön-baskıya göre, Dünya'dan yollanacak bir lazerle, uydunun güneş panellerini kullanarak bir bağlantı kurulabilir.
Mor-ötesi bir lazer kullanarak Güneş ışınlarından ayrışan bir ışın frekansı sayesinde uydu ile iletişime girilebileceği iki üniversitenin düzenlediği bir deneyde kanıtlandı.
Ancak bu tekniğin başka bir sorunu var. İletişim kurmak için kullanılan lazer çok fazla enerji gerektiriyor, bu Dünya'dan uyduya lazer sinyaller yollamak konusunda pek bir problem teşkil etmiyor ama uydunun Dünya'ya cevap verebilmesini imkansızlaştırıyor.
Yalnız bilim insanları burada pes etmiyorlar. Uyduda bulunan bir ayna sayesinde Dünya'dan gelen lazeri geri yansıtarak iletişim kurulabilir. Ancak bu yöntem en fazla 10 kbps verinin uydudan geri yollanmasına izin veriyor.
Yavaş da olsa bu bağlantının hiç yoktan iyi olduğunu açıklayan bilim insanları, bu teknoloji sayesinde bir çok uydunun uzay çöplüğüne dönmekten kurtulacağını açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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