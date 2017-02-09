Bilim Adamları, Lazerle Uyduya Bağlanmayı Başardı

Bilim adamları, uydu ve radyo bağlantısının kesilmesi halinde kullanacakları bir çözüm buldular!

Bilim insanları lazer uydusu veri bağlantısı kurudu

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