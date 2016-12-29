Bilim Kadını Vera Rubin, 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Karanlık Madde araştırmalarının en önemli ismi, dünyanın en önemli bilim kadınlarından biri, Vera Rubin, 2016'nın bizden aldıkları arasına katıldı!

Vera Rubin, 88 yaşında hayatını kaybetti!

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