Bilim Kurguda Çalıntı İddiaları!
Bilim kurgu türünün tarihindeki en ünlü "çalıntı" iddiaları... Matrix, Superman, Star Wars ve çok daha fazlası içeride!
Bilim kurgu türü büyük oranda hayal gücüne dayanır. Ama her zaman yazarlar bekledikleri ilham perisi ile bir türlü bulaşamazlar. Bu durumlarda ise kibarca "esinlenme", kabaca "hırsızlık" dediğimiz yola başvuranların sayısı hiç de az değil. Üstelik bu "esinlenme" tarihi, neredeyse bilim kurgu tarihi kadar eski.
İlk kayda geçen esinlenmeler 1900'lerin başlarında ortaya çıkıyor ve sonrasında hızla yayılmaya devam ediyor. Beklediği ilham perisinin bir türlü gelmemesi yüzünden, ilhamı farklı kaynaklarda arayan yazarlar ve fim şirketleri arasında ise çok ünlü isimler bulunuyor.
Her ne kadar bu hırsızlık iddialarının bir kısmı ispatlanmamış olsa da, dikkat çeken detaylar ve esinlenmeleri göz ardı etmek mümkün değil.
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