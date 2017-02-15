Bill Gates, Çin'in ünlü WeChat Uygulamasına Katıldı

Dünyanın en zengin iş adamı, yine hayırseverlik peşinde...

Bill Gates, Çin'in ünlü WeChat Uygulamasına Katıldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Microsoft, artık üçüncü çemberi doldurmaya başladı...
Galaxy S6 ve Note 5'e de Android 7 Geliyor
XGen ile Akıllı, Optimize Çağı Başlıyor
En İlginç Oyun Hataları!
Aynı Anda 88 Uydu Fırlatılacak

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir