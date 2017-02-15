Bill Gates, Çin'in ünlü WeChat Uygulamasına Katıldı
Dünyanın en zengin iş adamı, yine hayırseverlik peşinde...
Bill Gates hiç bir zaman interneti hayırsever amaçları için kullanmaktan çekinmedi. Ice Bucket Challange'a katıldı, Reddit'e röportajlar verdi ve hatta inanılmaz kitap incelemeleri bile yazdı.
Bu hafta, Microsoft'un eski kurucusu ve milyarder hayırseverimiz daha bile büyük bir kitleye erişebilmek için WeChat'a katılmaya karar verdi. Daha önce Çin'in mikro-blog hizmeti olan Weibo'ya da katılan Gates, bu sefer Dünya'daki en popüler uygulamalar arasında olan WeChat'e katılıyor.
Gates, tanıtım videosuna Çince 12 kelimeden oluşan bir giriş yapıyor. Ardından WeChat'e katıldığını açıklayan milyarder, blog'unda tanıştığı yeni insanlardan, okuduğu kitaplardan ve öğrendiği yeniliklerden bahsedeceğini söylüyor.
Facebook ve Twitter'ın Çin'de sansürlendiğini de düşünürsek, Gates'in WeChat'e katılması ve blog'larını buradan paylaşması Çinli hayranları için büyük bir jest. Gates blog'u İngilizce yapmayı planlıyor. Ancak alt yazılar ve açıklamalar Mandarin Çincesinde yayınlanacak.
Ali Ruhi Öztürk
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