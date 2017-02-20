Bill Gates'e Göre Robotları Vergilendirmeliyiz!
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, günümüzün önemli sorunlarından biri için böyle bir öneride bulundu!
Üretim bantlarında kullanılan otomasyon aletlerinin giderek artması, son yıllarda çeşitli tartışmalara yol açtı. Son yıllarda insanlar tarafından yapılan birçok iş, robotlar tarafından daha düşük maliyetle, daha verimli biçimde yapılmaya başlandı. Yakın gelecekte, tekrarlayan işlerde robotların daha çok kişiyi işsiz bırakması bekleniyor.
Otomasyonun ortaya çıkardığı bu güçlüklerin yanında, hesaba katılması gereken bir durum daha var: Vergi geliri kaybı. Bill Gates'in geçtiğimiz günlerdeki bir röportajında da söylediği gibi bugün ABD'deki bir işçi, yıl boyunca yaklaşık 50.000 dolar değerinde bir iş çıkarıyor ve bu gelir, çeşitli sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere devlet tarafından vergilendiriliyor. Robotların bireylerin yerine geçtiği bir dünyada robotların yaptığı işin vergilendirilmemesi, devletin gelirlerinin muazzam ölçülerde düşmesine yol açıyor.
Gates'in aklından geçen çözüm ise oldukça basit: Robotları vergilendirmek. Ancak birçok ülkede oransal veya sabit vergi bulunmadığından, geliri tek bir işletme altında toplamak (bireylere bölmek yerine), büyük bir gelir kaybına yol açabilir. Bu nedenle Gates, yüksek kar elde eden firmalara yüksek vergi uygulanabileceğini ve aynı zamanda insanların yerini alacak robotlar üreten firmaların vergilendirilebileceğini düşünüyor.
Bu söylediklerinin firmaları çileden çıkaracağını bildiğini söylemekten kaçınmayan Gates'e göre vergilerin bu şekilde düzenlenmesi, toplumların daha da güçlenip zenginleşmesinde önemli rol oynayacak.
Zeynel A. Öztürk
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Aha Allah'ın trollü resmen saçmalamış...