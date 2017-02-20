Bill Gates'e Göre Robotları Vergilendirmeliyiz!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, günümüzün önemli sorunlarından biri için böyle bir öneride bulundu!

Bill Gates'e Göre Robotları Vergilendirmeliyiz!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Aha Allah'ın trollü resmen saçmalamış...

Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Astronotlar Kısacık Boş Vakitlerinde Böyle Şakalaştılar
Samsung, Ticari 5G İçin Önemli Bir Adım Attı!
Linux Tutkunlarına İyi Haber: 4.11 Kernel Sürümü Hazır
Bill Gates'e Göre Robotları Vergilendirmeliyiz!
Apple, Yüz Tanıma Firması RealTech'i Satın Aldı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir