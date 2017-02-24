Bir CPU'nun İnanılmaz Yolculuğu!
Bilgisayarlarımızın kalbini oluşturan işlemciler, bakın nasıl müthiş bir üretim sürecine sahip...
Bir işlemci üretim fabrikası kurmak, yaklaşık 5 milyar dolara patlıyor. Fabrikanın yatırılan fonları geri döndürmesi ise yaklaşık dört sene sürüyor.
İşlemci üretimi şu şekilde gerçekleştirilir: Erimiş silikona mono-kristal silindir şekli vermek üzere özel bir ekipman kullanılır. Ortaya çıkan külçe soğutulur ve lefhalar şeklinde kesilir. Bu levhaların yüzeyleri dikkatlice düzleştirilir. Yarıiletken fabrikalarının özel odalarında silikon levhalar üzerinde fotolitografi ve aşındırma yoluyla mikro devreler oluşturulur.
Bunun ardından laboratuvar çalışanları, levhaların temizlenmesinin ardından işlemcileri rastgele olarak mikroskop altında sınar. Her şey yolunda olduğunda tamamlanan levhalar, farklı işlemciler ortaya çıkaracak şekilde bölünür. Son olarak bölünen levhalar, işlemciler içerisine yerleştirilir.
Dünyanın en karmaşık üretim süreçlerinden birine sahip işlemciler nasıl üretiliyor? Adım adım, görseller eşliğinde galerimizde!
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