Bir Katlanabilir Telefon da Microsoft'tan!

Microsoft'un ortaya çıkan patenti, 2 veya 3 ekranlı, katlanabilir, tablete dönüşebilen bir akıllı telefonu gözler önüne seriyor!

Bir katlanabilir cep de Microsoft'tan!

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