Bir Sonraki Windows 10 Güncellemesi Doğrulandı!
Windows 10'un Creators Update'in ardından bu sene alacağı ikinci güncelleme, Microsoft tarafından doğrulandı!
Microsoft, Nisan'da yayınlanacak olan Creators Update'in ardından Windows 10 için ikinci büyük güncellemenin bu sene geleceği doğruladı.
Yeni güncelleme, Avustralya'da Microsoft Ignite'ta gösterilen bir slayt sayesinde ortaya çıktı. Yukarıdaki grafikte mor alanlar, güncellemenin Windows Insider programı üzerinden sunulduğu süreyi gösteriyor. Artı işareti ise güncellemenin herkese açıldığı dönemi temsil ediyor. Yeşil renk, kurumsal müşterilerin yeni güncellemeyi denediği dönemi gösterirken koyu mavi, Microsoft'un aktif destek sağladığı "üretim" dönemini gösteriyor. Grafikte görebileceğiniz üzere Microsoft, bir sonraki güncellemeye geçmeden önce iki Windows 10 sürümünü desteklemeyi planlıyor.
Slayta bakarak yeni Windows 10 güncellemesinin Insider'lara Nisan veya Mayıs'ta geleceği, Kasım'da tüm kullanıcılar için yayınlanacağı söylenebilir. Güncellemeyle ilgili diğer detaylar ise oldukça belirsiz. Redstone 3 kod adı dışında henüz adını bile bilmediğimiz güncellemede hangi yeni işlevlerin bulunacağını bilmiyoruz. Microsoft'un bir sonraki tasarım dili Project Neon, bu güncellemeyle birlikte hazır hale gelebilir. Windows Neon'un arayüzü biraz daha düz bir hale getirdiğini ve yeni animasyonlar getirdiğini görmüştük.
Creators Update'in yayınlanmasının ardından Mayıs'ta düzenlenecek olan Microsoft Build etkinliği, muhtemelen yeni güncelleme hakkında bilgi sahibi olacağımız etkinlik olacak.
Zeynel A. Öztürk
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