Bir Windows telefon daha kayboldu!

Microsoft mağazasından sessiz sedasız kaybolan Windows'lu telefonlara bir yenisi daha eklendi!

Acer Liquid Jade Primo'dan Kötü Haber

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Bu çok doğal değilmi ellindeki stokları bitmiş bu wp için iyi bir haber demekki telefonu satıyor

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