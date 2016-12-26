BitTorrent Live TV uygulaması Artık iOS'ta!
BitTorrent'in canlı TV yayını uygulaması iOS cihazlar için nihayet hazır ve tamamen ücretsiz!
BitTorrent'in bir süredir üzerinde çalıştığı; iOS platformuna özel Live video deneyimi artık hazır. Uygulama bundan böyle iOS kullanıcıları tarafından beklenildiği gibi yüzde 100 ücretsiz olarak kullanılabilecek. Diğer yandan Apple TV'de olduğu gibi izlenebilecek materyal de elbette belirli sınırlara sahip.
Eğer bir DJ müziği hayranıysanız buna özel bir yayın yapan Clubbing TV sizin için ideal olabilir. NASA TV, profesyonel rugby kanalı, çok sayıda haber istasyonu ve birkaç diğer kanalla birlikte BitTorrent'in canlı iOS uygulamasının keyfini sürmeye hemen başlayabilirsiniz.
Yayınların video kalitesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte çevrimiçi oynatma servislerinin bazen zorlanabildiği bir alan olan ses kalitesinin de yine dikkat çekici bir biçimde iyi olduğu fark ediliyor.
Uygulama ücretsiz olduğu için bu açıdan tek dert edebileceğiniz şey ise batarya ömrü ve veri kullanımı.
Cenk Atlı
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