BlackBerry KEYOne MWC 2017'de Tanıtıldı!
Mercury kod adıyla tanıdığımız fiziksel klavyeli BlackBerry, MWC'de resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri...
BlackBerry'nin yeni tanıttığı BlackBerry KEYOne, Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıktı. Telefonu şimdiye kadar hep Mercury kod adıyla görmüştük.
BlackBerry markasını taşısa da, BlackBerry tarafından üretilmeyen ilk telefon olan KEYOne, eski BlackBerry'ler gibi tuşları hissedilen fiziksel bir klavyeyle geliyor. Her harfi bir kısayol olarak kullanabiliyor, bu şekilde 52 kısayoldan faydalanabiliyorsunuz. Örneğin Facebook için F'ye, Uber için U'ya basabiliyorsunuz.
Telefon 3505mAh'lik piliyle BlackBerry'nin pil kapasitesi rekorunu kırsa da, teknik özellikler anlamında o kadar iddialı değil. Android 7.1 ile çalışan cihaz, Snapdragon 625 işlemci, Adreno 506 grafik yongası, 8 megapiksel ön kamera ve Sony IMX378 sensörlü 12 megapiksel arka kamerayla geliyor. Cihazın 4,5 inç'lik 1680x1020 piksel çözünürlüklü ekranı, Gorilla Glass 4 koruması sunuyor.
3GB RAM'e sahip BlackBerry KEYOne FM radyo, USB Type-C, Bluetooth 4.2 gibi özellikler sunuyor. Cihazın 32GB'lık depolama alanı, microSD kart vasıtasıyla genişetilebiliyor.
BlackBerry KEYone, Nisan'dan itibaren satışa sunulacak. Resmi basın duyurusuna göre cihazın fiyatı "549 doların altında" olacak.
Zeynel A. Öztürk
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