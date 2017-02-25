BlackBerry KEYOne MWC 2017'de Tanıtıldı!

Mercury kod adıyla tanıdığımız fiziksel klavyeli BlackBerry, MWC'de resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri...

BlackBerry KEYOne MWC 2017'de Tanıtıldı!

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