BlackBerry, Nokia'ya Dava Açtı!
BlackBerry, akıllı telefonlardan vazgeçerken şimdi de Nokia'ya patent davası açtı!
BlackBerry, akıllı telefon iş alanını terk ederken, patentleri üzerinden bir miktar daha para kazanmayı istiyor gibi gözüküyor.
Yeni dalga ile beraber firma, Nokia'ya karşı 96 sayfalık bir şikayette (PDF) bulundu ve Finli telekom firmasının LTE ve UMTS/UTRAN ürünleri ve hizmetleri ile ilgili 11 BlackBerry patentini çiğnediğini söyledi. İlgili olan ürünlerin içerisinde Nokia'nın Flexi serisi bas istasyonları ve Liquid Radio yazılımı da bulunmakta.
BlackBerry avukatları, BlackBerry firmasının mobil iletişim cihazlarını geliştirme süreci içerisinde pek çok önemli başarı kazandığını ve firma ailesinin, LTE ile Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistem (UMTS/UTRAN) alanlarında bazı yeni özellikleri geliştirdiğini belirtmekte. Başvuruda, bu patentler için pek çok farklı örnek de verilmekte ve patent numaraları belirtilmekte.
Davada yer alan patentlerin bazıları, Nortel Networks ile başlamış durumda ve bunların arasında, grubun en eski üyesi olan ve 2000 Aralık öncelik tarihine sahip olan 6996418 numara da bulunmakta.
BlackBerry, Apple ve Microsoft'un da aralarında bulunduğu, Nortel'in patentlerini 4.5 milyar dolar karşılığı alan ve bunları kullanmak için bir tür özel amaçlı patent firması kurmuş olan Rockstar Consortium'un bir parçasıydı. Rockstar, 2013 yılında Google'a dava açmıştı ve bu dava bir sonraki yıl anlaşma ile sonuçlanmıştı. Rockstar, bundan kısa bir süre sonra da patent toplayan bir firma olan RPX tarafından satın alınmıştı.
BlackBerry CEO'su John Chen, geçtiğimiz Mayıs ayında yatırımcılara "lisanslama modunda" olduğunu söylemişti ve birkaç ay sonra hem Avaya'ya hem de BLU Products'a karşı patent davaları açılmıştı.
Mahkeme kayıtları, Avaya davasının, Avaya'nın iflas duyurusu yapacağını açıklaması ile beraber durdurulduğunu gösteriyor. BLU'ya karşı olan dava ise Florida'da devam ediyor.
Levent Öztürk
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