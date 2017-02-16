BlackBerry, Yüzde 0'a Saplandı Kaldı!
Bir zamanların en büyük telefon üreticilerinden BlackBerry, gerileyebileceği noktayı zorlamaya devam ediyor!
Akıllı telefon işini bataklıktan çıkarmayı uman BlackBerry, Gartner'ın tahminlerine göre en dibe kadar batmış durumda.
Gartner analistlerine göre bir zamanların lider platformu BlackBerry'nin pazar payı, 2016'nın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,0'a kadar geriledi. Firma 207.000 telefon sevk etse de "diğer işletim sistemleri" kategorisinde kaybolup gitti. Bu durum, BlackBerry'nin yıllar süren düşüşü göz önüne alındığında ve firmanın yavaşça Android'e geçişi elbette şaşırtıcı değil.
Veriler, Microsoft'un da yüzünü pek güldürmüyor. Windows'un mobildeki pazar payı 2015 sonundaki yüzde 1,1'den yüzde 0,3'e gerilemiş görünüyor. Bu ise Microsoft'un yalnızca 1,1 milyon telefon sevkettiği anlamına geliyor.
Tüm bunlar, tüm piyasanın sadece iki platforma, Android'e (yüzde 81,7) ve iOS'a (yüzde 17,9) kalması demek.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Blackberry'i şirketler dağıtıyor da 1 milyon microsoft telefonunu kim neden aldı acaba? Microsoft çalışanları bile kullanmıyor. Enteresan