BlackBerry, Yüzde 0'a Saplandı Kaldı!

Bir zamanların en büyük telefon üreticilerinden BlackBerry, gerileyebileceği noktayı zorlamaya devam ediyor!

BlackBerry, Yüzde 0'a Saplandı Kaldı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Blackberry'i şirketler dağıtıyor da 1 milyon microsoft telefonunu kim neden aldı acaba? Microsoft çalışanları bile kullanmıyor. Enteresan

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