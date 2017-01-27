BlackBerry'nin Bütçe Dostu Telefonu Geliyor

Yeni sızan bir bilgiye göre BlackBerry, yıllardır yapmadığı bir şeyi yaparak herkesi şaşırtacak bir telefon sunacak...

BlackBerry'nin İlk Bütçe Dostu Telefonu Geliyor

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