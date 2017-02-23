Blizzard, Windows Vista'yı Desteklemeyi Durdurdu
Eski Windows'lara desteğini kesen firmaların arasına şimdi de bu oyun devi eklendi!
Blizzard eski oyunlarını desteklemek konusunda çok olumlu bir itibara sahip. Örneğin geçen yıl Haziran ayında, klasik aksiyon rol yapma oyunu Diablo II'ye 16 yıl aradan sonra bir yama yayınlanmıştı.
Ancak nostaljiye bu derece değer veren bir şirket bile bir yere kadar bunu sürdürebilir. Blizzard yaptığı açıklamada Windows XP ve Windows Vista için desteği bir çok oyunu için sonlandıracağını açıkladı. Bu oyunların arasında Diablo III, Hearthstone, Heroes of the Storm, Starcraft II ve World of Warcraft var. Şirket bunun aşamalı bir süreç olacağını, ancak tamamlandığında, bu oyunların hiç birini eski işletim sistemlerinde çalışmayacağını açıkladı.
Şirketin bu hareketindeki sebeplerden biri, Mictosoft'un kendisinin desteği kestiği işletim sistemlerine Blizzard'ın destek vermesinin anlamsızlığı. Bir diğer sebep ise, yapılan araştırmada oyuncuların bir çoğunun Windows 7 ve üstü işletim sistemlerine geçtiğini gösteriyor.
Eğer bu yazıyı okuyorsanız büyük ihtimalle Blizzard'ın bu hareketinden etkilenmeyeceksiniz. Ancak eski işletim sistemlerine güvenen nadir oyuncular, ve bazı düşük bütçeli internet kafeler Windows 7 ve üstü sürümlere geçene kadar Blizzard oyunlarından mahrum kalacak.
Ali Ruhi Öztürk
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