Bloxx: Bu Oyunu, 14 Yaşında Bir Çocuk Yaptı!
14 yaşında bir çocuğun geliştirdiği Bloxx, bağımlılık yaratabilecek, eğlenceli bir oyun!
Bir oyunun kalitesini ölçmenin en iyi yolu, başka işleriniz olsa bile sizi ne kadar kendisini oynamaya çektiğidir. İyi bir oyun size "bir bölüm daha" dedirten oyundur. Oynamayı bıraktığınız zaman bile aklınızdan çıkmaz, bir kaşıntı gibi sürekli oradadır ve kaşımanın tek yolu oyuna geri dönmektir. İşte, Bloxx da tam olarak böyle bir oyun...
Bloxx, ana fikri çok orijinal olan bir oyun değil. Oyunda bir küreyi kontrol ediyoruz. Amacımız bu küreyi bir noktadan diğerine taşımak. Bunu yaparken yolumuzda bazı engeller ve bariyerler çıkıyor. Bütün engelleri geçtiğimizde bir sonraki bölüme geçiyoruz. Her bölüm bir öncekinden daha zor ve yeni bölüm yeni problemlerle karşımıza çıkıyor.
Bu tarz bir oyunu defalarca görmüşüzdür, peki Bloxx'u farklı kılan nedir?
Açıklamak zor, ama oyunda sevilecek çok şey var. Oldukça eğlenceli bir oyun. Kontroller oldukça duyarlı ve mantıklı. Müzikleri de ayrı bir şahane, tabi eğer elektronik müzikten hoşlanıyorsanız.
Oyunda 30 bölüm var ve hepsi bir birinden güzel tasarlanmış. Bulmacalar oldukça zor ama telefonunuzu camdan aşağı atmanıza sebep olacak kadar sıkıcı bir zorlukta değil. Aksine bu zorluk sayesinde bölümleri tekrar oynamak isteyebiliyorsunuz.
Her bölüm ipuçları ve göstergelerle dolu. Kurnaz şakalar, pop kültürüne referanslar ve ASCII çizimler ile karşılaşacaksınız. Eğer bu oyunun ergen bir genç tarafından yapıldığını düşünürseniz yanılmış olmazsınız.
Çünkü bu oyun gerçekten 14 yaşında Daniel Kiss adında bir öğrenci tarafından geliştirildi. Bu oyun onun geliştirdiği ilk oyun da değil. Android için yaptığı ilk oyun ColorBlinder - diğer bir bulmaca oyunu. Liseli bir gencin profesyonel yazılım tecrübesi olmadan bu tarz oyunlar yapabilmesi gerçekten etkileyici.
Biraz zaman öldürmek için güzel bir oyun arıyorsanız, Bloxx tam da ilacınız olabilir. Şu an Play Store'da fiyatı yanlızca 1.69 TL..
Ali Ruhi Öztürk
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