Bu da LG'nin Katlanabilen Telefonu!

Herkes merakla LG'nin yeni amiral gemisi G6'yı beklerken, Koreli devden katlanabilir telefon sürprizi geldi!

LG de katlanabilen telefonun peşinde!

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