Bu Kardan Adam Bir Nanoteknoloji Harikası!
Nanoteknoloji sınır tanımıyor: İnanılmaz boyutlara sahip dünyanın en küçük kardan adamıyla tanışın!
Teknoloji sadece elektronik cihazları değil, gündelik hayatımızın bir parçası olan hemen her şeyi de ilginç bir biçimde fiziksel olarak küçültmeye devam ediyor. Görselde yer alan bu sevimli kardan adam da işte bunun en yeni örneklerinden biri.
Dünyanın en küçük kardan adamı unvanını elde eden bu ufacık dostumuz, sadece üç mikron uzunluğunda ve bir kırmızı kan hücresinin ancak yarısı kadar bir genişliğe sahip. Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Western University Nanofabrication Facility bünyesindeki araştırmacı Todd Simpson tarafından geliştirilen bu nanoteknoloji harikasının yapıldığı materyaller de oldukça dikkat çekici. Bu küçük kardan adamın yapımında üç adet istif edilmiş .9-mikron silika küre kullanılmış; kardan adamda ayrıca platinyum kollar ve burundan yararlanılmış, gözler ve ağız ise bir iyon demeti kullanılarak oluşturulmuş.
Bu sevimli ve dünyanın en küçük kardan adamı, teknolojinin bazen insana dair küçük ama önemli incelikleri hatırlamakta da kullanılabileceğinin güzel bir örneği...
Cenk Atlı
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