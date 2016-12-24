Bu Kardan Adam Bir Nanoteknoloji Harikası!

Nanoteknoloji sınır tanımıyor: İnanılmaz boyutlara sahip dünyanın en küçük kardan adamıyla tanışın!

Bu Kardan Adam Bir Nanoteknoloji Harikası!

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Bu Kardan Adam Bir Nanoteknoloji Harikası!
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