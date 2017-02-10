Bu Pil Ortadan Kesilse de Patlamıyor!
Bugünkü piller, dışarıdan gelecek hasarlara pek açık değiller ancak bu pil, dayanıklılığıyla ilginizi çekecek kadar iyi!
İstediğimiz gibi büküp, katlayabildiğimiz cihazlar eğer gerçeğe dönüşecekse, şu anki önemli bir sorunu ortadan kaldırması gerekecek. Bu sorun, bugünkü pillerin sabit olması ve hasarlara veya bükülmelere açık olmamaları. Neyse ki bu alanda ümit veren çalışmalar var.
Tufts University profesörü Mike Zimmerman, kesildiğinde veya üzerinde delik açıldığında bile yanıp patlamayan bir pil üretti. PBS'de yayınlanan bir NOVA belgeselinde gösterilen pil, telefonlardaki lityum iyon pillerden daha güvenli. Pilin makasla kesildiğinde yanmadığını yukarıdaki videoda kendiniz görebilirsiniz.
Mike'ın pili, kolay yanan akışkan elektrolit ve ayırıcının yerine alevlenmeyi geciktiren özel bir plastik polimer yerleştiriyor. Pil sadece daha güvenli değil, aynı zamanda daha az maliyetli. Maliyet özellikle önem taşıyor çünkü yeni teknolojilerle ilgili çoğu girişim, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle aksıyor.
Yeni pilin bolca potansiyeli var ancak Mike'ın aşması gereken birkaç engel de var. Bunların başında pilin güvenilirlik testlerini geçmesi ve bu tür bir pilin yüksek oranlarda nasıl üretileceği var. Mike, en iyi yolun pillere önem veren büyük bir firmayla anlaşmak olacağını düşünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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