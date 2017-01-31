Burnumuzun Dibinden Geçen Asteroid: 2017 BH30

2017 BH30 adı verilen asteroidin, Dünyamızı adeta teğet geçtiği ortaya çıktı!

Burnumuzun Dibinden Geçen Asteroid: 2017 BH30

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Küçük asteroidlerin çoğu atmosferde parçalanır. Rusya'ya geçtiğimiz yıllarda düşen 20 metre boyutu vardı ki yere inmeden parçalandı. Ses dalgalarından camlar falan kırıldı o kadar. 6-10 metre dünyaya direkt gelse bile yere inemezdi.

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