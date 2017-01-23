Carrie Fisher (Prenses Leia) Bilmecesi Çözüldü!
Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Star Wars'un Prenses Leia'sı Carri Fisher hakkında merak edilen soru, cevabını buldu!
Rouge One: A Star Wars Story filminin 1994'te hayatını kaybetmiş olan bir aktörü içerdiği ve Carrie Fisher'ın yakın bir zaman önce hayatını kaybettiği düşünülürse, belki de Fisher'ın da aynı muamele ile karşı karşıya olması ihtimali konuşuluyordu.
Neyse ki Lucasfilm bu söylentilere hızlı bir şekilde cevap vererek markanın hayranlarına, "Lucasfilm'in Carrie Fisher'ın Prenses veya General Leia Organa olarak performansını dijital bir şekilde yeniden yaratma planı olmadığını" söyledi ve bunun yerine Fisher'ın bir benzeri için görüşmelere başladığını duyurdu.
Carrie Fisher, Star Wars'un Prenses Leia'sı, öldü!
Bu teknolojinin kullanımı, bazı soruları da beraberinde getirmekte. Teknoloji kullanılmalı mı ve eğer kullanılacaksa ne zamanlar kullanılmalı; ne yazık ki bu soruların basit bir cevabı bulunmamakta. En azından bu durum için, Fisher'ın var olan performansları (ve Episode VIII filmi için zaten çekmiş olduğu sahneler) herhangi bir ek yapılmadan oldukları gibi bizlerle buluşacak gibi gözüküyor...
Levent Öztürk
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