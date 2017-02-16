Casio'dan Dil Öğreten Masaüstü Robot!
Yabancı dil öğrenirken kendinizi yalnız hissediyorsanız, Casio'nun tam size göre yeni bir cihazı var!
Yeni bir dil öğrenmek çoğumuz için uzun ve zor bir iş. Bunu bilen Casio, yeni cihazı Lesson Pod ile size dil öğrenmeyi kolaylaştırmak istiyor.
Lesson Pod masanızın üstünde sizinle sohbet edebiliyor ve dil çalışırken size yardımcı olabiliyor. 11cm'lik boyuyla oldukça küçük bir cihaz olan Lesson Pod, soda şişesinden biraz daha kalın. Lesson Pod'un kafasına dokunarak onu etkinleştirebiliyor ve sohbet, cümle tekrarlama, dil sınavları, dilbilgisi ve telaffuz düzeltmesi işlevlerine ulaşabiliyorsunuz.
Cihaz şimdilik İngilizce öğrenmek isteyen Japonları hedefine alıyor ancak yakında daha fazla dili desteklemesi bekleniyor. Lesson Pod, 24 Şubat'ta yaklaşık 240 dolara amazon.jp üzerinde satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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