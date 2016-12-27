Castrol Carama ile tanışın...
Castrol, Online Araç Servis Randevu Alma Sitesi CastrolCarama.com' u Duyurdu
Castrol, en yakın ve güvenilir servis hizmeti hedefi ile çalışmalara başladığı online araç servis rezervasyon sitesi CastrolCarama.com' u kullanıcılara açtı. Castrol Carama araç sahiplerine sunduğu en yakın ve güvenilir özel servis hizmetinin yanı sıra birçok avantaj sağlıyor.
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Castrol'ün servis değerlendirme uzmanları; özel bir serviste mümkün olan en iyi hizmeti alabilmeniz için teknik beceri, iş uygunluk belgeleri , toplam iş tecrübesi, müşteri hizmetleri ve olanakları ile çevre ve güvenlik gibi kriterler belirliyor.Bu kriterler çerçevesinde 11 şehirde 300'e yakın güvenilir özel servisi bünyesine katan Castrol Carama, ayrıca site üzerinden yapacağınız rezervasyonlar sayesinde sizlere bazı avantajlar sağlıyor Site üzerinden aracınız için servis hizmeti aldıktan sonra, servis işlemlerinizin onaylanmasının ardından BP istasyonlarında 1 yıl süre ile geçerli olacak olan %2,5 akaryakıt puan kazanım kartı kazandırıyor. Ayrıca alınan araç bakım ve servis hizmetinize 3 ay / 5.000 km servis garantisi veriyor.
Castrol Carama'yı kullanmak ve rezervasyon yaptırmak için kayıt olmanız gerekiyor, bu sayede birçok kullanışlı özellikten faydalanabiliyorsunuz. Konumunuzu, araç modelinizi ve tercih ettiğiniz hizmeti belirledikten sonra listelenen özel servislerden birini seçip rezervasyon yapmanız yeterli. Hizmetinizi aldıktan sonra görüş ve yorumlarınızı Castrol Carama'da servis profillerinin altına yazabilirsiniz.
Son olarak servis zamanlarınızı kolayca takip edebilmeniz adına Castrol Carama ücretsiz bir akıllı asistan hizmeti ile sizlere aracınızın servis zamanlarını hatırlatıyor.
Castrol Carama'yı keşfetmek ya da kendinize en yakın ve güvenilir özel servisi bulmak için buraya tıklayabilirsiniz.