Çelikten 10 Kat Daha Güçlü Grafen Testte!
Üstün özelliklerini sıkça duyduğumuz grafenin bu yeteneklerini gerçek hayatta pek görmüyoruz. Ancak bu test işleri değiştirdi!
Grafenin ne kadar önemli bir madde olduğunu, çok geniş bir yelpazede kullanılabileceğini ve dünyayı kurtarabileceğini çok kez duyduk, ancak bunun ispatına pek az rastladık. Massachusetts Institute of Technology (MIT), yaptığı bir deneyle bunu değiştirdi.
MIT tarafından yapılan en son deneyde çeliğin yüzde 5'i yoğunluğunda ancak ondan on kat daha güçlü bir grafen maddesi kullanıldı. Araştırmacılar, bilgisayarda yüksek doğrulukla çizilen bir 3 boyutlu modeli 3 boyutlu yazıcı yoluyla bastırdılar. Ortaya çıkan sünger benzeri yapı, sıkıştırma testlerine tabi tutuldu. Burada nesnenin şeklinin çok önemli olduğu, gözenekli yapının yüzey alanını artırdığını ve bu sayede maddeyi güçlendirdiği söyleniyor.
Testlerde ortaya çıkan ilginç bir sonuç, farklı kalınlıklarda duvarlara sahip olan küplerin basınca farklı tepki vermiş olması. Kalın yapıya sahip küpün ince olana kıyasla patlayarak parçalandığı görülüyor. İnce küp ise neredeyse testin sonuna kadar şeklini koruyor ve daha kontrollü bir biçimde parçalanıyor.
MIT'in Çevre Mühendisliği Başkanı, "maddeyi herhangi bir şeyle değiştirebilirsiniz. Burada baskın olan geometri" diyor.
Peki bu geometriden nasıl faydalanılabilir? Potansiyel kullanımlardan birinin metal veya polimer parçacıkların grafen ile kaplanıp, ana maddelerin sıcaklık ve basınçla kaldırılması olabileceği söyleniyor. Bu yöntem, grafenin hafif ve çok güçlü yapısını korumasını sağlayabilir ve MIT'e göre bu tür bir uygulama, beton köprülerde ve hatta su/kimyasal işleme filtrelerinde kullanılabilir.
Zeynel A. Öztürk
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