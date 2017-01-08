CES 2017'den 5 Müthiş Oyun Laptop'u!

CES 2017'de tanıtılan, donanımlarıyla "yok artık" dedirten, en dikkat çekici oyun laptop'ları... Hepsi, içeride!

CES 2017'den 5 Müthiş Oyun Laptop'u!

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