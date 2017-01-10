CES 2017'den Garip Ama Bir O Kadar Müthiş 10 Ürün!
CES 2017'de ortaya çıkan, garip de olsa ilginizi çekmeyi başaracak, çok acayip 10 ürün...
Her Ocak ayında düzenlenen CES, birçok kullanıcıyı, firmayı ve ürünü üzerine çeken, yılın en büyük teknoloji fuarlarından. CES 2017'nin en iyi ürünlerini sizlerle paylaşmıştık, ancak Las Vegas'taki etkinlik, elbette sadece en iyilerden ibaret değildi. Bu yazımızda ise CES 2017'de ortaya çıkan, birbirinden ilginç ve müthiş 10 cihazı sıraladık.
Cerevo VR ayakkabılar
Cerevo VR, Taclim VR ayakkabılarıyla ayak hareketlerinizi de sanal gerçekliğe sahil etmek istiyor. Cerevo, üst seviye VR başlıkları yerine ilk aşamada Google'ın DayDream başlığını destekliyor. Bunun nedeni, ayakkabılar 2017'nin ilerleyen aylarında çıktığında fiyatının yeterince pahalı olacak olması (1.000 dolar).
Hypersuit
Hypersuit, sanal gerçeklik dünyalarında size gerçekten uçuyor hissi sağlamayı amaçlıyor. Bunu yaparken gerçekte yatıyor ve kolunuzla hareketlerinizi kontrol ediyorsunuz.
Panasonic'in yardımcı projektörü
Panasonic'in yumurta şekilli bu masaüstü robotu, masanızda dolaşabiliyor, sizinle sohbet edebiliyor ve duvarınıza video içeriği yansıtabiliyor.
PowerVision PowerEgg
Yumurta şekilli cihazlara bu seneki CES'te şaşırtıcı biçimde çok rastladık. Powervision tarafından üretilen PowerVision ise tek elinizle yapacağınız hareketlerle kontrol edebildiğiniz dört pervaneli bir drone. Şimdilik en büyük dezavantajı, çıkış fiyatının 1.000 sterlin olması görünüyor.
Kerastase Hair Coach
Withings ve L'Oreal ortaklığıyla üretilen Withings and L'Oreal, saçınızın durumunu ve onu tarama şeklinizi değerlendiriyor ve mobil uygulaması yoluyla size geri bildirim sağlıyor.
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