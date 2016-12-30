Chevrolet Camaro Motorunu 3D Baskıyla Üretti!

3 boyutlu yazıcılarla "çalışan" bir Chevrolet Camaro motoru nasıl üretilir? Kendi gözlerinizle görün...

Oynat Chevrolet Camaro Motorunu 3D Baskıyla Üretti! 3 boyutlu yazıcılarla "çalışan" bir Chevrolet Camaro motoru nasıl üretilir? İşte cevap.

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