Chevrolet Camaro Motorunu 3D Baskıyla Üretti!
3 boyutlu yazıcılarla "çalışan" bir Chevrolet Camaro motoru nasıl üretilir? Kendi gözlerinizle görün...
3 boyutlu baskı makineleriyle üretilen otomobilleri gördükten sonra, bu cihazlarla yapılanlar artık bizi çok şaşırtmıyor. Yine de başkalarının 3 boyutlu yazıcıyla ürettiği görmeye değer farklı şeyler var.
Yukarıdaki videoda Chevrolet Camaro'nun LS3 V8 motorunun 3 boyutlu olarak basılmış bir sürümünün nasıl üretildiğini görebilirsiniz. Videoda motorun parçalarının gerçek bir motor gibi birleştirildiği ve motor sehpası üzerinde "çalıştırıldığı" görünüyor. Tutucular ve bearing parçaları dışında tüm parçalar, üç boyutlu baskı ile üretilmiş.
Parçaların internette bulunabilen CAD dosyalarından, onarım kılavuzlarındaki resimlerden ve diyagramlardan modellendiği söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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