Chrome 56, HTTP'ye Bir Tekme Daha Attı!
Google, Chrome'un yeni sürümüyle HTTP'yi sendeleten bir hamle daha yaptı! İşte Chrome 56...
Google, tüm siteleri güvenli HTTPS'ye taşımaya yönelik yeni bir adım daha attı. Yeni yayınlanan Chrome 56, hassas bilgilerinize gerekli özeni göstermeyen sitelerde size bir uyarı gösteriyor.
Chrome 56 ile birlikte HTTPS kullanmayan, ancak sizden kredi kartı bilgilerinizi veya parolanızı isteyen siteleri ziyaret ettiğinizde, adres çubuğunda bir ünlem işaretiyle birlikte "Güvenli değil" ibaresini görüyorsunuz. Google'ın zamanla HTTP'de kalan tüm sitelere yapacağı muamelenin bir işareti olan bu yenilik, kredi kartı bilgilerinizin bağlantınızı dinleyen herhangi biri tarafından kolayca çalınmasını engellemeyi amaçlıyor.
Chrome 56'daki yenilikler bununla bitmiyor. Chromium blog'a göre Facebook'un web sayfası, mobilde artık yüzde 28 daha hızlı açılıyor. Bu geliştirme, daha önce haberini sizlerle paylaştığımız yeni önbellekleme yöntemine dayanıyor. Bu yöntem, PC'nize kaydedilen önbellek verilerinin kullanımını artırıyor, böylece gecikme süresi, güç tüketimi ve veri tüketimi azalıyor.
Yeni Chrome sürümüne geçmek için tarayıcınızın "Chrome Hakkında" bölümünü açabilirsiniz veya Chrome'u cihazınıza ilk defa yükleyeceksiniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
İndirin: Chrome 56
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