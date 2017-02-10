Chrome'a Daydream Desteği Geldi!
Chrome'a eklenen yeni özellik sayesinde sanal gerçeklik, bir zahmet olmaktan çıkıyor!
Daydream destekli telefonlar için iyi bir haber var. Chrome'un en son mobil sürümü, sanal gerçeklik (VR) destekli sitelerde her tür içeriği görüntülemeye izin veriyor.
Yeni özellikten faydalanmak için sanal gerçekliği destekleyen sitelerde VR moduna geçmeyi seçmeniz ve telefonu Daydream View başlığına yerleştirmeniz yeterli. Hatta Daydream destekli telefonu olmayanlar, Daydream içeriğine Chrome üzerinden göz atabiliyorlar. Bu durumda ortamda parmağınızı kullanarak veya fareyle dolaşabiliyorsunuz. İşlev yakın gelecekte Google Cardboard gibi diğer VR başlıklarıyla da çalışır hale gelecek.
VR içeriği için şimdiye kadar uygulamalardan veya YouTube'dan faydalanmak zorundaydınız. VR içeriği bulmanın bazen zor olduğunu da söylemek gerekiyor ancak bu yenilikle beraber VR videolarının yayılması kolaylaşabilir. VR destekli sitelerin bir listesine Google'ın blog sayfasından ulaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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